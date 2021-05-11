ТАСС: Один из нападавших на гимназию в Казани может удерживать заложников

По сведениям осведомлённого источника ТАСС, один из двух нападавших на казанскую гимназию №175, забаррикадировался в классе на четвертом этаже здания и может удерживать там заложников.

Мэрия столицы Татарстана ограничила доступ ко всем городским учебным заведениям.

Силовики готовятся к штурму кабинета.

В региональном центре катастроф известили о 12 госпитализированных после стрельбы.

На место прибыл президент Татарстана Рустам Минниханов.

Baza публикует кадры из школы: судя по видео, в здании мог произойти взрыв.

Mash уведомляет о ликвидации второго стрелка. Официального подтверждения данным пока нет.

Life: 32 человека пострадали в результате стрельбы в школе в Казани.

Обновлено в 11:48.

В МВД по Татарстану заявили о том, что нападавший был один, сведения о двух преступниках - не верны.