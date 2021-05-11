СК возбудил уголовное дело о массовом убийстве после стрельбы в казанской школе

Следственный комитет РФ отчитался о возбуждении уголовного дела об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ) после нападения в казанской гимназии №175, следует из сообщения на сайте СК.

В результате происшествия погибли 7 детей и один педагог, более двадцати пострадавших госпитализированы.

Президент России Владимир Путин уже поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать вопрос об ужесточении гражданского оборота оружия - учитывая тот вид оружия, которым пользовался нападавший.

По информации СК, на школу напал 19-летний житель Казани, сейчас он задержан.