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14:27

Глава комздрава Лисовец отчитался о доходе в 2,8 млн рублей

фото ЗакС политика Глава комздрава Лисовец отчитался о доходе в 2,8 млн рублей

Комитет по здравоохранению Петербурга опубликовал данные о доходах и имуществе сотрудников за 2020 год. Глава ведомства Дмитрий Лисовец отчитался о доходе в размере 2,8 млн рублей. Годом ранее сумма составляла 2,9 млн рублей. В его собственности остались доли в двух квартирах на 40,9 и 101,7 кв.м и имущественный пай ГСК. Также Лисовец владеет двумя автомобилями BMW X3 и Volkswagen Polo. 

Первый заместитель председателя комитета Андрей Сарана сообщил о доходе в 2,46 млн рублей. В списке его имущества доля в земельном участке на 743 тысяч кв.м, индивидуальный участок земли на 1,9 тысяч кв.м и квартиры - одна в полной собственности (110,7 кв.м), одна в совместной собственности (39,4 кв.м). В списке имущества у Сарана указаны два автомобиля Honda Pilot и Ford Kuga. В пользовании у первого замглавы указаны два земельных участка общей площадью более 2 тысяч кв.м. От отчета за 2019 год данные аз 2020 год не отличаются. 

Заместитель председателя Мария Виталюева отчиталась о доходе за 2020 год в размере 1,9 млн рублей. Она владеет долей в квартире на 75,2 кв.м и автомобилем Hyundai Sonata. В прошлогоднем отчете данные аналогичны. 

Замглавы Ольга Гранатович задекларировала доход в 2,99 млн рублей, в 2019 году - 2,33 млн рублей. Никаким недвижимым имуществом она не владеет, только в пользовании указаны земельный участок (1031 кв.м), садовый дом 42 кв.м и квартира на 105 кв.м. Гранатович указала в собственности машину Mitsubishi Eclipse, до этого у нее была Chevrolet Cruze. 

Врио заместителя председателя комитета Евгений Антипов отчитался о доходе в 2,2 млн рублей. В 2019 году его доход составил 1,9 млн рублей. Антипов владеет двумя земельными участками общей площадью более 6 тысяч кв.м, жилым домом на 60,6 кв.м, двумя квартирами (58,2 кв.м и 51,3 кв.м) и машинами Renault Duster и Nissan Almera. Годом ранее одного из земельных участков и жилого дома в его отчете указано не было. В пользовании у Антипова квартира на 53,9 кв.м. 

Самый большой доход среди сотрудников комитета задекларировала начальник общего отдела ведомства Юлия Неустроева - 7,69 млн рублей. В отчете за 2019 год она указала доход в 1 млн рублей. Тогда в ее собственности было две квартиры, в документе за 2020 год - только одна на 43 кв.м и автомобиль Mitsubishi Lancer. 

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