18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

15:50

Эсеры внесли в ГД законопроект о "народной инфляции"

фото ЗакС политика Эсеры внесли в ГД законопроект о "народной инфляции"

Справедливороссы из Государственной думы предложили рассчитывать официальную инфляцию альтернативным способом, полагая, что действующая методика несовершенна и в целом показатель не поспевает за ростом цен на некоторые особо важные продукты. Посвященную этой проблеме законодательную инициативу, внесенную 11 мая на рассмотрение коллег, они позиционируют как законопроект о "народной инфляции".

"Учитывается динамика цен на товары, которые не являются предметом первой необходимости, в том числе предметы роскоши, дорогие квартиры, машины, ювелирные изделия. Цены на них растут медленно, а вот продукты дорожают стремительно. На много быстрее, чем растёт официальная инфляция. В итоге получается, что инфляция рассчитывает, как средняя температура по больнице", - рассудил лидер партии Сергей Миронов.

Он и его единомышленники предлагают в своем документе опираться при расчете общей инфляции главным образом на продукты, приобретаемые в магазинах ежедневно. Это важно еще и потому, напомнил Миронов, что именно от уровня инфляции государство отталкивается, индексируя пенсии, стипендии и иные бюджетные выплаты.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
15:50 Эсеры внесли в ГД законопроект о "народной инфляции"

15:47 Муниципал: Мундепы Невского района сдали в приемную губернатора подписи за расчистку золоотвала

15:18 К посольству Татарстана петербуржцы несут цветы и игрушки

14:50 Пострадавшие в ЧП в Казани семьи получат по 1 млн рублей

14:27 Глава комздрава Лисовец отчитался о доходе в 2,8 млн рублей

14:17 Беглов присоединился к соболезнованиям родным погибших в казанском "колумбайне"

13:50 Суд оштрафовал арендатора усадьбы Игеля на Каменноостровском из-за пожара

13:45 Полиция проводила обыск у хабаровского художника из-за поста о теракте в УФСБ Архангельска

13:28 Макаров выразил соболезнования родственникам жертв нападения на школу в Казани

13:15 "Провоцирует подражателей": Жириновский призывает не освещать в СМИ расстрелы в школах

13:04 19-летняя активистка Мисик получила ограничение свободы по "делу о будке"

12:40 Проходящий по "санитарному делу" сторонник Навального Степанов выдвигается в ГД

12:33 Беглов выступит в ЗакСе 12 мая

12:25 СК возбудил уголовное дело о массовом убийстве после стрельбы в казанской школе

12:14 Кремль: Глава ФСБ обсудил с Путиным ЧП в Казани, президент поручил "обновить" правила оборота оружия

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru