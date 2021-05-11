Эсеры внесли в ГД законопроект о "народной инфляции"

Справедливороссы из Государственной думы предложили рассчитывать официальную инфляцию альтернативным способом, полагая, что действующая методика несовершенна и в целом показатель не поспевает за ростом цен на некоторые особо важные продукты. Посвященную этой проблеме законодательную инициативу, внесенную 11 мая на рассмотрение коллег, они позиционируют как законопроект о "народной инфляции".

"Учитывается динамика цен на товары, которые не являются предметом первой необходимости, в том числе предметы роскоши, дорогие квартиры, машины, ювелирные изделия. Цены на них растут медленно, а вот продукты дорожают стремительно. На много быстрее, чем растёт официальная инфляция. В итоге получается, что инфляция рассчитывает, как средняя температура по больнице", - рассудил лидер партии Сергей Миронов.

Он и его единомышленники предлагают в своем документе опираться при расчете общей инфляции главным образом на продукты, приобретаемые в магазинах ежедневно. Это важно еще и потому, напомнил Миронов, что именно от уровня инфляции государство отталкивается, индексируя пенсии, стипендии и иные бюджетные выплаты.