Мундепы Невского района сдали в приемную губернатора подписи за расчистку золоотвала

Муниципальные депутаты МО "Правобережный" Федор Грудин и Светлана Дмитриева вместе с активными местными жителями сдали в приемную губернатора Петербурга подписи за расчистку золоотвала на пересечении Зольной улицы и Дальневосточного проспекта, сообщил Грудин на своих страницах в социальных сетях. По его информации, всего собрано 2021 автограф на 515 листах.

Грудин объявил кампанию по сбору подписей в начале апреля 2021 года. Он рассказал со ссылкой на исследование экспертной лаборатории Росприроднадзора рассказал, что отходы золоотвала относятся к IV и III классам опасности. В феврале 2021 года Невский районный суд обязал районную администрацию ликвидировать свалку, но в настоящий момент никакие работы не начаты, уверяет Грудин.

Местные жители и депутаты в обращении к губернатору Петербурга Александру Беглову просят его выделить деньги на ликвидацию золоотвала и проконтролировать соответствующие работы.

Фото: Федор Грудин

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