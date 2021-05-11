Ройзмана вызвали в полицию для оформления протокола по "митинговой" статье

Екатеринбургский политик Евгений Ройзман получил от полиции повестку, по которой он должен будет 12 мая явиться для заполнения протокола. Ему вменяют часть 2 "митинговой" статьи 20.2 КоАП - "организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия". По всей видимости, бывшего мэра уральской столицы хотят привлечь за призывы в интернете к выходу на одну из несанкционированных акций в поддержку Алексея Навального, о чем сообщила его адвокат Юлия Федотова у себя в Facebook.

"Суд, скорее всего, будет тогда же, Октябрьский, поскольку материалы по арестным статьям передаются в суд немедленно после составления протокола", - гласит ее пост.

Последняя несанкционированная акция в поддержку находящегося в колонии Навального прошла в Екатеринбурге 21 апреля.

Отметим, что накануне вечером, в авторской программе на "Эхе Москвы" Ройзман рассказал, что уже 14 мая ему предстоит другой суд - по административному делу о сотрудничестве с нежелательной организацией.