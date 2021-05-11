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11 мая, 16:53

Сотрудники ФСБ провели беседу с родителей 17-летней блогерки из-за ее политической активности

фото ЗакС политика Сотрудники ФСБ провели беседу с родителей 17-летней блогерки из-за ее политической активности

Сотрудники УФСБ по Петербургу и Ленинградской области провели беседу с родителями 17-летней школьницы и блогерки Дарьи Хейкинен, сообщила ЗАКС.Ру сама девушка. По ее словам, 6 мая она хотела организовать встречу со сторонниками на Марсовом поле. Обсуждать планировали объединение оппозиции, уточнила Хейкинен:

- Мне показалось, что было бы хорошей идеей попытаться объединить хотя бы местных активистов из разных партий и придерживающихся разной идеологии, чтобы посмотреть, может ли это работать хотя бы в небольших масштабах.

Блогерка рассказала, что еще до начала встречи к ней подошли сотрудники полиции. Они назвали Хейкинен по имени и отчеству и заявили, что никаких акций на Марсовом поле не согласовано. Поэтому активистке как организатору мероприятия может быть вменено нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (ст. 20.2 КоАП). 

- Я им сказала, что не считаю публичным мероприятием встречу единомышленников и друзей. Он (полицейский - прим. ЗАКС.Ру) спросил, о чем мы здесь собираемся разговаривать, с какой целью встретились. Мы как-то отшутились, что о погоде будем говорить, и всё. Он сказал: "Я вас предупредил, а выводы делайте сами", пожелал нам хорошего дня и ушел, - сообщила Хейкинен.

По ее словам, позже она узнала, что в это же самое время ее родители находились на беседе с сотрудниками ФСБ. 

- Позвонили отцу, сказали, что это не телефонный разговор. Они даже не знали, зачем их туда вызвали. Они предполагали из-за чего - они прекрасно знают, что я занимаюсь такой деятельностью, они знают, куда я поехала. Поэтому они решили не дожидаться повестки и сразу поехать в отдел, - рассказала блогерка.

Она сообщила, что сотрудники ФСБ выясняли у ее родителей, не подвержена ли их дочь влиянию западных спецслужб. Правоохранители также указали на то, что на одном из своих видео в TikTok Хейкинен якобы смотрит мимо камеры и кивает: "якобы за камерой стоит человек и что-то мне диктует". Девушка подобные обвинения опровергает. 

- Говорили, что у меня могут быть проблемы, если я "переступлю черту". Какую именно черту, что они под этим подразумевают, они, к сожалению, не уточнили, - сказала Хейкинен. 

По ее словам, родители оказались "не в восторге" от вызова в ФСБ. При этом, они поддерживают ее деятельность, уточнила Хейкинен. Она добавила, что в школе на нее также не оказывают никакого давления из-за ведения политических блогов в социальных сетях. 

София Саттарова

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