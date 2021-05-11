Свыше 12 тысяч петербуржцев прошли постковидную реабилитацию

Процедуру восстановления после перенесенного коронавируса на сегодняшний день прошли более 12 тысяч петербуржцев, сообщает пресс-служба. Реабилитацию такого рода можно было пройти в круглосуточном, дневном стационарах, а также амбулаторно. В круглосуточном режиме помощь в восстановлении оказывали пять больниц: Городская больница №40, больница им. Семашко, Госпиталь для ветеранов войн, Мариинская больница, Городская многопрофильная больница № 2.

Единовременно для горожан, нуждающихся в постковидном восстановлении, развернуто более 320 коек.

В настоящее время реабилитация требуется более чем 20 тысячам граждан Петербурга, из них меньшинство (примерно 1,3 тысячи человек) нуждается в стационарном уходе. По словам профильного вице-губернатора Олега Эргашева, система городского здравоохранения позволяет варьировать объемы реабилитационной помощи тем, кто перенес COVID-19, в зависимости от потребности в ней.

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