КГИОП готовит иск против собственника старинного дома в Пушкине

Несогласованные работы в историческом доме Матусевича на Малой улице в Пушкине привели к тому, что чиновники из КГИОП решили судиться с собственником недвижимости, закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости "Панкастор". Об этом сообщает строительное издание "Канонер".

Конфликтная ситуация возникла после того, как веранда старинного сооружения нынешней весной была полностью демонтирована. В известность профильный комитет об этих работах не поставили.

"В настоящее время КГИОП проводит работу, направленную на привлечение виновных лиц к ответственности и устранению выявленных нарушений", - рассказали изданию в городском правительстве.

Появление дома Матусевича в Пушкине датируется 1842 годом. Десять лет назад его вычеркнули из реестра выявленных памятников регионального значения.