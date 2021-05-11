Мэр Орла стал фигурантом уголовного дела

В отношении мэра Орла Юрия Парахина возбудили уголовное дело, в чем чиновник лично признался агентству "Интерфакс". Ему вменяют статью 293 УК "халатность": по версии следствия, имелись нарушения при строительстве дороги в Орловском районе.

"При составлении сметной документации была допущена техническая ошибка в наименовании улиц", - пояснил Парахин.

Мэр ожидает, что силовики сделают правильные выводы из ситуации и разберутся в ней грамотно. Пока же правоохранительные структуры официально не комментируют его дело.

В СМИ 11 мая появилась информация о том, что дело Парахина связано с нарушениями, связанными с распределением бюджетных средств.

фото: orel-adm.ru