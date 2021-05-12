Экс-главу района в Подмосковье Шестуна поставили на учет в колонии как склонного к побегу

Бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна поставили на учет в исправительной колонии № 6 Тверской области как склонного к побегу, сообщается на странице Шестуна в Facebook.

"Решением комиссии от 11.05.2021 меня поставили на профучет как склонного к побегу, прикрепив красную полосу, что вносит огромные неудобства в виде обязательной проверки каждые 2 часа, включая ночное время", - рассказал Шестун.

Он напомнил, что СИЗО "Матросская тишина" его тоже ставили на профучет, но затем сняли после проверки на детекторе лжи.

"Сейчас же на мой вопрос начальнику ИК-6 Мотину: "За что?" получил ответ: "Есть оперативные данные". То есть нет никакого обоснования", - добавил Шестун.