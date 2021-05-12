Более 9 тысяч пострадавших в борьбе с COVID-19 медиков получили выплаты из петербургского бюджета

В нынешнем году, начиная с марта, медицинские работники Петербурга, пострадавшие при лечении коронавирусных больных, вновь стали получать единоразовые выплаты из регионального бюджета. Как сообщает аппарат профильного вице-губернатора Олега Эргашева, с марта выплаты в размере 300 тысяч рублей получили 9205 медиков, заразившихся на работе. Семьи 20 врачей, чью жизнь унес коронавирус, получили выплаты в 1 млн рублей. Таким образом, город пока потратил на эти цели 2,7 млрд рублей.

Для сравнения - на аналогичные выплаты в прошлом году у Смольного ушло 3,7 млрд рублей. Деньги распределилил между 11178 заболевших медиками и 37 семьями умерших от последствий коронавируса врачей.

Отметим, что пострадавшие от коронавируса медработники получают также страховые выплаты. С мая 2020 года их получили 18920 петербуржцев и семьи 43 скончавшихся специалистов.

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