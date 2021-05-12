Мишустин: Бедность надо правильно считать

Часть своего отчета перед членами Государственной думы премьер-министр Михаил Мишустин посвятил теме бедности россиян и мерам по его преодолению, принимаемым чиновниками. Стратегическая цель, подчеркнул он, остается неизменной - сокращение бедности вдвое к 2030 году, что в свою очередь, составляет "тот план, который приведет нас к национальным целям". По мнению главы кабмина, ведение корректной статистики доходов граждан сопровождается трудностями.

"Очень непростой вопрос. Мы, конечно же, в своих целях и в системной работе в первую очередь обращаем внимание на то, что можно сделать для борьбы с бедностью. Но есть несколько моментов: первое - бедность надо в этом смысле правильно считать", - цитирует второе лицо в государстве РИА "Новости".

По его словам, мешает получению реальной картины в том числе нелегальная занятость, которую не всегда понятно как считать. Кроме того, посетовал Мишустин, далек от идеала механизм предоставления тех или иных льгот.

"Я абсолютно уверен, что функция государства - помогать тем, кому не хватает, нужно наладить этот учет. И этот учет показывает, что очень много у нас есть в том числе автоматических льгот, которые до людей доводятся, которые, может быть, в этом не нуждаются", - отметил премьер.