СК: У открывшего стрельбу в школе в Казани диагностировано заболевание мозга

У Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в школе №175 в Казани, диагностировали заболевание головного мозга, сообщили в Следственном комитете.

"По данным следствия, Ильназ Галявиев на учетах у врачей - психиатра и нарколога - не состоял. Однако, как выяснилось, он ранее неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями. Ещё в прошлом году в связи с обращениями в одно из медучреждений ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга", - сказали представители СК.

По данным следователей, с начала 2021 года близкие Галявиева отмечали у него "агрессивность и вспыльчивость в его поведении".

"Его текущее состояние характеризуется неадекватным поведением, что на данный момент препятствует полноценному проведению следственных действий с ним", - добавили в СК.

11 мая Галявиев открыл стрельбу в школе №175 в Казани. Погибли семь детей, двое взрослых, ранены еще 23 человека. СК собирается предъявить Галявиеву обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).