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17:20

Дуров: Стрелявший в школе в Казани открыл свой Telegram-канал за 15 минут до трагедии

фото ЗакС политика Дуров: Стрелявший в школе в Казани открыл свой Telegram-канал за 15 минут до трагедии

Основатель Telegram Павел Дуров в своем канале сообщил, что открывший стрельбу в школе в Казани сделал доступным свой Telegram-канал, где анонсировал свое преступление, за 15 минут до трагедии. 

По словам Дурова, модераторы мессенджера заблокировали канал в течение часа с момента получения жалоб на канал за призывы к насилию. При этом он указал, что подписчики и жалобы на канал появились после того, как стрелка задержала полиция.

"Даже если бы правоохранители каким-то образом осуществляли мониторинг всех Telegram-каналов в реальном времени, едва ли они успели бы предотвратить трагедию за столь короткое время: преступник намеренно не раскрывал своих планов заблаговременно и не дал никакой конкретики", - пояснил Дуров.

По словам Дурова, невозможно полностью защитить общество от "действий психически нестабильных людей", и, по статистике, один из миллиона человек "может оказаться социопатом, готовым к немотивированной агрессии".

"Неизбежность возникновения таких событий не делает их менее трагичными. Но они не должны служить поводом для организации охоты на ведьм или превращения общества в концлагерь", - подчеркнул Дуров.

11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в школе №175 в Казани. Погибли семь детей, двое взрослых, ранены еще 23 человека. СК возбудил дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Спикер Госдумы Вячеслав Володин после трагедии заявил, что есть предложения "уйти от анонимности в интернете".

 

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