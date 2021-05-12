Патрушев заявил о росте экстремизма на Северо-Западе РФ

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на рабочей встрече в Мурманске, посвященной вопросам национальной безопасности Северо-Западного федерального округа, озвучил тревожащие его статистические цифры, которые касаются преступлений экстремистского и террористического характера. По данным высокопоставленного чиновника, за первый квартал экстремистских преступлений стало больше на 50% в сравнении с тем же периодом 2020 года.

"Значительная часть этих преступлений связана с распространением в социальных сетях публичных призывов к осуществлению деструктивной противоправной деятельности", - цитирует его ТАСС.

Примечательно, что Патрушев связывает эту динамику с усталостью граждан от ограничений, которыми сопровождается пандемия коронавируса. Впрочем, он наблюдает и иные тенденции, инспирированные извне, на примерах Петербурга, Ленобласти, Мурманской и Архангельской областей.

"На усиление межэтнической напряженности, распространение ксенофобии и экстремизма влияет продвижение иностранными неправительственными организациями прозападных либеральных ценностей, сепаратистских настроений, различного рода ложной информации, в том числе о якобы существующем ущемлении прав коренных малочисленных народов", - описал их на совещании государственный деятель.

Что касается преступлений с террористической подоплекой, то наибольшую тревогу у секретаря Совбеза вызывают Петербург и Калининградская область. Всего в СЗФО за год зарегистрированных случаев таких преступлений стало больше на 28%.

"Таким образом, складывающаяся оперативная обстановка свидетельствует о необходимости принятия дополнительных мер на этом направлении", - сделал вывод Патрушев.