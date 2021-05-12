РБК: Кириенко возглавит наблюдательный совет общества "Знание"

Первому замглавы президентской администрации Сергею Кириенко уготовано место во главе наблюдательного совета общества "Знание", пишет РБК со ссылкой на два источника внутри этой организации. Отмечается, что на освободившееся после Вячеслава Володина место главы набсовета Кириенко прочили еще в 2017 году, но тогда назначения не состоялось. Председателем координационного совета общества "Знание", утверждают те же источники издания, должна стать сенатор Любовь Глебова.

На сегодняшний день председатель общества - депутат Госдумы Любовь Духанина.

Отметим, что "оживить" организацию призвал в своем послании Федеральному собранию 21 апреля президент Владимир Путин. Он поручил перезапустить его на современной цифровой платформе и сделать более привлекательным для молодежи, поскольку, по его выражению, "оно вроде существует, но вроде как его никто не замечает".