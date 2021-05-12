18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

12 мая, 18:39

"Казанского стрелка" Галявиева отправили в СИЗО на два месяца

фото ЗакС политика "Казанского стрелка" Галявиева отправили в СИЗО на два месяца

Советский суд Казани на два месяца арестовал Ильназа Галявиева, который открыл стрельбу в школе № 175, передает ""Новая газета"".

Сторона защиты не возражала против избрания меры пресечения в виде ареста, Галявиев также был согласен. 

19-летний Галявиев открыл стрельбу в школе № 175 в Казани 11 мая. Погибли детей, двое взрослых, ранены еще 23 человека. СК возбудил дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). 

Следователи сообщали, что у стрелка было диагностировано заболевание мозга. По данным "Коммерсанта", речь идет об атрофии головного мозга: при этом заболевании поэтапно отмирают клетки и нарушается нейронная связь между ними. 

 

 

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

12 мая, 18:54 Художницу Нордик оштрафовали на 20 тысяч рублей за "феминистическую цепь солидарности"

12 мая, 17:30 Беглов не смог изгнать депутата из МО "Горелово"

12 мая, 17:20 Дуров: Стрелявший в школе в Казани открыл свой Telegram-канал за 15 минут до трагедии

12 мая, 16:04 Обвинение запросило до 14,5 лет колонии фигурантам дела о пожаре в "Зимней вишне"

12 мая, 15:39 СК: У открывшего стрельбу в школе в Казани диагностировано заболевание мозга

12 мая, 13:04 МФЦ начали принимать заявки на пропуска для проезда на Крестовский остров во время Евро-2020

12 мая, 12:28 Комитет Госдумы одобрил ужесточение правил выдачи лицензий на оружие

12 мая, 11:58 Экс-главу района в Подмосковье Шестуна поставили на учет в колонии как склонного к побегу

12 мая, 10:43 Главе жилищного комитета внесли представление из-за ответа о воздуходувках в Петербурге

12 мая, 10:27 Детский омбудсмен Татарстана сочла причиной стрельбы в школе "абсолютное отсутствие госидеологии"


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
12 мая, 23:30 Митинг глазами Беглова

12 мая, 23:04 "Ощущение, что мы живем в разных городах": ЗакС заслушал отчет Беглова

12 мая, 20:54 От незаконной рекламы петербургские фонари защищают специальной сеткой

12 мая, 20:27 Под Колпино нашли останки красноармейца и продолжили поиски

12 мая, 19:59 ГД приняла в первом чтении законопроект, посвященный покупке квартир с недостатками

12 мая, 19:38 Сотрудники комитета по энергетике и инженерному обслуживанию отчитались о доходах за 2020 год

12 мая, 19:13 В двух районах Петербурга установят конструкции для граффитистов

12 мая, 18:54 Художницу Нордик оштрафовали на 20 тысяч рублей за "феминистическую цепь солидарности"

12 мая, 18:49 Старинный фасад бывшей пивоварни "Вена" в Невском районе воссоздадут

12 мая, 18:39 "Казанского стрелка" Галявиева отправили в СИЗО на два месяца

12 мая, 18:27 "Информация принята к сведению": В ЗакСе не ответили на вопросы о баннерах с Макаровым

12 мая, 18:25 Суд прекратил дело задержанного на акции протеста 31 января в Петербурге

12 мая, 18:11 РБК: Кириенко возглавит наблюдательный совет общества "Знание"

12 мая, 17:52 Беглов поздравил медсестер Петербурга с профессиональным праздником

12 мая, 17:47 Патрушев заявил о росте экстремизма на Северо-Западе РФ

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru