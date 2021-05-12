Старинный фасад бывшей пивоварни "Вена" в Невском районе воссоздадут

На территории бывшего пивоваренного завода "Вена" (Фарфоровская улица, 1) застройщик, планирующий создать здесь квартал новостроек, заявил о намерении снести дореволюционное производственное здание и впоследствии воссоздать его фасад, передает издание "Канонер".

Особенность ситуации состоит в том, что, в отличие от соседних старинных строений - бывших пивоваренных администрации и солодовни - производственное сооружение не охраняется государством, поскольку не признано региональным памятником. Все три постройки выполнены из красного кирпича.

Работы на территории ведет компания "Сэтл сити". В апреле начался снос советских построек, не представляющих исторической ценности, и во время работ производственное здание, которое девелопер решил по своей воле частично воссоздать, пострадало. В свою очередь, бывшие администрацию и солодовню, избавиться от которых не позволяет закон, в дальнейшем адаптируют для современной эксплуатации.