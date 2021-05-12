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12 мая, 18:54

Художницу Нордик оштрафовали на 20 тысяч рублей за "феминистическую цепь солидарности"

фото ЗакС политика Художницу Нордик оштрафовали на 20 тысяч рублей за "феминистическую цепь солидарности"

Дзержинский суд Петербурга оштрафовал художницу Лелю Нордик на 20 тысяч рублей за анонс акции с фенистской цепи солидарности, сообщает "Апология протеста",

Напомним, на Нордик составили протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (проведение акции без подачи уведомления). Поводом стал пост художницы в Facebook с анонсом акции "Феминистская цепь солидарности с пострадавшими от политического преследования и полицейского насилия" 14 февраля. 

Нордик задержали 22 апреля после заседания Фрунзенского районного суда, который оштрафовал ее за участие в протестах в поддержку Навального 21 апреля. Перед этим к ней пришли по месту прописки с обыском: по уголовному делу о якобы приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения на акции 23 января. 

 

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