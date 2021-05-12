ГД приняла в первом чтении законопроект, посвященный покупке квартир с недостатками

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, которы де-факто лишает покупателей квартир возможности отказаться от договора, если в работе застройщика имеются недостатки. Инициатива уточняет соответствующую процедуру, прописанную в законе о долевом строительстве. Строго говоря, исключается право покупателя жилой недвижимости на отказ от приема работ до устранения изъянов. Посвященный изъянам акт, по законопроекту, должен представлять собой отдельный документ.

Как поясняют эксперты "Интерфакса", застройщику выгодно как можно более раннее подписание основного договора, поскольку вместе с ним на покупателя автоматически падает бремя коммунальных платежей. Кроме того, застройщик таким образом освобождается от потенциальных неустоек за невыполненные сроки сдачи жилья.

Процесс принятия инициативы в первом чтении вызвал сравнительно бурные споры в зале заседаний.

"Была эта дискуссия, я не раз уже комментировал, если в принципе любой пункт этого законопроекта можно читать неоднозначно, мы готовы будем дорабатывать", - постарался успокоить коллег автор документа, Николай Николаев.