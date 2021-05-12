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12 мая, 20:27

Под Колпино нашли останки красноармейца и продолжили поиски

фото ЗакС политика Под Колпино нашли останки красноармейца и продолжили поиски

Между поселком Тельмана и деревней Ям-Ижора нашли останки военнослужащего, который оказался сражавшимся в Великой Отечественной войне красноармейцем-минометчиком, о чем объявила 12 мая пресс-служба администрации Ленобласти.

Чиновники решили продолжить исследование местности, поскольку в боях под Колпино погибло множество ненайденных и незахороненных советских военных. Первоначально поисковые работы на этой территории планировались на конец месяца. К петербургскому отряду "Колпинский рубеж" в скором времени присоединится областной отряд "Рубеж 2".

В сообщении от регионального правительства цитируются слова президента Владимира Путина, регулярно призывающего восстанавливать память о тех, кто защищал страну в войнах.

фото: lenobl.ru

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