От незаконной рекламы петербургские фонари защищают специальной сеткой

Петербургское правительство отчиталось о борьбе с одной из наиболее известных проблем, связанных с внешним обликом города - с незаконно расклеиваемыми объявлениями. Для этого сотрудники подведомственного Смольному учреждения "Ленсвет" очищают столбы, в том числе фонарные, от листовок и прикрепляют к ним специальную защитную металлическую сетку, в которой невозможно приклеить новую рекламу.

"Многие жалуются на рекламные листовки и объявления, расклеенные на городских фонарях. Это портит внешний вид города. С таким вандализмом всегда будем бороться", - прокомментировал старт работ губернатор Александр Беглов.

Очистка и защита объектов благоустройства ведется непрерывно, поскольку граждане не перестают жаловаться. С начала года рабочие очистили около 36 тысяч столбов, из них 2 тысячи покрыли антивандальной сеткой (главным образом в Приморском и Фрунзенском районах) . В течение года чиновники намерены таким же образом поступить еще с 5 тысячами опор.

фото: пресс-служба Смольного

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