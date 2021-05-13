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9:17

Умерла журналистка и фем-активистка Татьяна Никонова

фото ЗакС политика Умерла журналистка и фем-активистка Татьяна Никонова

Журналистка и фем-активистка Татьяна Никонова умерла на 44-м году жизни, сообщили в ее Telegram-канале коллеги и друзья.

"Сегодня днем Таня Никонова скоропостижно скончалась из-за болезни. Время и место прощания будет известно позднее", - говорится в сообщении.

"Домашний очаг" обратил внимание, что Никонова в личном блоге рассказывала, что в начале мая у нее диагностировали геморрагическую лихорадку: у журналистки с начала месяца держалась температура до 40 градусов. Состояние осложнялось недавно диагностированным диабетом.

Никонова активно занималась просветительской деятельностью, вела блоги о сексуальном просвещении, выступала за равноправие и защиту от гендерного насилия. Число ее подписчиков в Instagram превышало 250 тысяч. Была внештатным автором Wonderzine, The Village, "Афиши Daily",  GQ, в 2000-х годах создала сайт о знаменитостях Spletnik.ru.

фото: Татьяна Никонова / Facebook

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