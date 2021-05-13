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12:33

Летом между Петербургом и Москвой будут курсировать дополнительные двухэтажные поезда

фото ЗакС политика Летом между Петербургом и Москвой будут курсировать дополнительные двухэтажные поезда

Незадолго до открытия летнего сезона Северо-Западный филиал Федеральной пассажирской компании объявил о запуске дополнительных двухэтажных поездов между Северной столицей и Москвой, проинформировали в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Так, из города на Неве они будут отправляться вечером и ночью: 13, 15, 22, 24, 29, 31 мая; 12, 19, 26 июня; 3, 10, 17, 24, 31 июля; 7, 14, 21, 28 августа.

В свою очередь из Москвы в Петербург поезда проследуют: 14, 15, 21, 22, 28, 29 мая; 1, 12, 19, 26 июня; 3, 10, 17, 24, 31 июля; 7, 14, 21 и 28 августа.

Подробное расписание и время следования доступно на официальном сайте РЖД.

Добавим также, в июне ввиду проведения Петербургского международного экономического форума между двумя столицами также будут курсировать дополнительные "Сапсаны".

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