Кремль: Россия не планировала и не планирует поглощать Донбасс

Россия не намерена присоединять к себе территории самопровозглашённой Донецкой народной республики, заверил кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя публикацию Bloomberg о якобы наличии некоей внутренней записки ЕС, в которой утверждается о стремлении Москвы интегрировать Донбасс.

"Россия не планировала и не планирует никого поглощать, никогда этим не занималась", - цитирует Пескова "Интерфакс".

Записка, на которую ссылается Bloomberg, должна быть представлена на грядущем саммите Евросоюза. В ней, среди прочего, говорится о том, что действия РФ направлены на "аннексию" ДНР. Среди шагов, которые предпринимаются, указано в материале, - выдача российских паспортов жителям региона и организация локальных выборов.

Кроме того, в записке рассуждается о перспективах сотрудничества Украины и ЕС, а также вступления Украины в НАТО.