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15:24

Глава Московского района Ушаков за 2020 год заработал 2,9 млн рублей

фото ЗакС политика Глава Московского района Ушаков за 2020 год заработал 2,9 млн рублей

На сайте администрации Московского района 13 мая  появились данные о доходах и имуществе сотрудников за 2020 год. Заработок главы администрации Московского района за 2020 год составил 2,9 млн рублей, что несколько меньше, чем годом ранее, когда Владимир Ушаков заработал 3,1 млн рублей. В этом году глава администрации занял лишь третье место в рейтинге самых состоятельных чиновников Московского района, уступив первому заместителю главы Борису Эпельману (3,9 млн рублей) и специалисту отдела строительства и землепользования Наталье Юркиной (3,3 млн рублей). 

Зато Ушаков указал рекордное среди сотрудников администрации количество объектов недвижимости, которыми он владеет. Ему принадлежит квартира площадью 78 кв. м, восемь земельных участков общей площадью 15 тысяч кв. м, три жилых дома с площадью 256 кв. м и три гаража, один из которых предназначен для его моторной лодки Онего-39. Автомобиль у Ушакова тот же, что и в прошлых отчетах, - внедорожник Toyota Land Cruiser 200.

О высоком доходе также отчиталась Светлана Шерстнева, работающая в отделе экономического развития. За 2020 год ей удалось заработать 2,8 млн рублей. Виктория Литвинова, ставшая начальником отдела образования, увеличила свой годовой доход с 2 млн рублей в 2019, до 2,5 млн рублей в 2020 году. Главный бухгалтер администрации Валентина Резникова за 2020 год заработала 2,4 млн рублей. Ее доход с 2019 практически не увеличился, но муж заметно "обеднел" - в 2020 году он заработал лишь 800 тысяч рублей, хотя годом ранее отчитался о доходе в 3,4 млн рублей. Автомобиль у него остался прежний - Lexus NX200. Евгения Цырулева, сменив кресло начальника отдела районного хозяйства на место заместителя главы администрации, заработала 2,1 млн рублей. За год на прежней должности, в 2019 году, она заработала 1,8 млн рублей. 

Еще шестеро сотрудников отчитались о покупке квартир в 2020 году. Без кредитов не обошлось. Особенно удачный на покупки год получился у начальника отдела строительства и землепользования Анны Конени - она приобрела и квартиру, и автомобиль BMW 316i. 

Константин Леньков


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