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16:12

В Петербурге заметили большие очереди за сертификатами в детские лагеря

фото ЗакС политика В Петербурге заметили большие очереди за сертификатами в детские лагеря

Желающие оформить сертификат для компенсации части стоимости путевок в летние детские лагеря с утра 13 мая выстроились в большую очередь в ЦОО "Молодежный", передает "Фонтанка.ру".

Утренняя очередь на Зверинской улице, по свидетельствам очевидцев, растянулась на пять домов. По словам одной из стоявших в очереди женщин, Алисы, в какой-то момент из здания вышел охранник и сказал, что первые 100 человек должны проследовать за ним.

"Мы обошли здание, и нас поставили во дворе на солнцепеке. На Зверинской мы хотя бы стояли в тени. И со двора мы начали постепенно заходить за сертификатами. И увидели, что в ЦОО "Молодежный" просто начали гнать две очереди одновременно", - рассказала Алиса.

В итоге вышло так, что те, кто был в конце очереди, оформили сертификаты раньше, чем те, кто ждал с 08:00 утра, отметила Алиса. По ее словам, "на этом финте" с ожиданием во дворе она потеряла около полутора часов времени. 

Люди, которых увели во двор, возмутились таким поворотом событий, и в итоге им пригрозили полиции, рассказала Алиса. По ее словам, недовольным предложили обратиться в МФЦ, хотя сертификат там придется ждать две недели, а в ЦОО "Молодежный" его выдают сразу на руки. 

Сертификаты для компенсации части стоимости путёвок на 3-ю и 4-ю смены в летние детские лагеря начали выдавать 11 мая. На 12 мая петербуржцы подали более 30 тысяч заявлений на 1-ю и 2-ю смену, выдано уже 14,6 тысяч сертификатов. На лето 2021 года всего предусмотрено более 110 тысяч путевок с частичной или полной оплатой за счёт бюджета Петербурга на сумму свыше 2,4 млрд рублей.

 

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