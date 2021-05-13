Сытный рынок ждёт полная реконструкция и "превращение" в модное городское пространство

В течение ближайших пяти лет расположенный на Петроградской стороне Сытный рынок ожидает масштабная реконструкция: территорию обещают превратить в новое модное общественное пространство, оповестили в Смольном.

По плану, на территории рынка возведут исполненную в дереве ресторанную улице. До конца 2022 года должен появиться проход к местности со стороны Сытнинской улицы. Кроме того, обустроят торговые павильоны, фермеров обещают не выселять. Широкий тротуар, который появится в результате реновации, сделают общественным досуговым пространством.

Первый этап работ оценивается в 70 млн рублей.

"Необходимость реконструкции, переосмысления формата назрела вот уже несколько лет как, рынки становятся модными местами в других городах, в них появляются, кроме привычных мелких лавок, фастфуды и кафе. При этом мы не хотим делать фуд-холл внутри исторического здания, нам важно сохранить там именно продуктовый рынок. Тут есть определенный вызов, нужно возродить культуру живой, здоровой еды, чтобы рынок снова стал популярным местом", - поделился соображениями генеральный директор Сытного рынка Борис Элькин.

Фото: пресс-служба Смольного