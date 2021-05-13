"Женщина - не инкубатор": Оксана Пушкина раскритиковала идею патриарха о передаче детей РПЦ вместо абортов

Думский парламентарий Оксана Пушкина, активно лоббирующая принятие закона о домашнем насилии, критически отозвалась об инициативе патриарха Кирилла, предложившего женщинам не делать аборты, а рожать и отдавать нежеланных детей на воспитание РПЦ. Соображениями депутат поделилась в эфире радио "Говорит Москва".

"Благими намерениями вымощена дорога в ад. Среди специалистов в области психиатрии существует глубокое убеждение в том, что рождение в результате нежелательной беременности сопряжено с риском негативного психосоциального развития и слабого психического здоровья в зрелом возрасте. <…> Женщина - не инкубатор", - констатирует Пушкина.

В качестве примера депутат привела результаты масштабного Пражского исследования, которое было проведено ещё в XX веке и подтвердило гипотезу о более слабом психическом развитии нежеланных детей.

"Они [нежеланные дети] становились пациентами психиатрических клиник чаще, чем лица контрольной группы, родившиеся в результате желанной беременности, и чаще, чем их братья и сёстры", - указала Пушкина.

Видеозапись, на которой руководитель РПЦ называет аборт "грехом" и призывает женщин отдавать детей церкви, получила распространение сегодня, 13 мая.

"Если вы не можете воспитать ребёнка, но вы его родили или готовы родить, не убивайте ребенка, родите и отдайте нам, церкви, и мы сделаем всё для того, чтобы воспитать и поднять на ноги ваше дитя", - предложил религиозный деятель.

Фото: www.pushkinaoksana.ru