Горсуд оставил фигурантов дела о пожаре в Невской мануфактуре в СИЗО

Горсуд Петербурга оставил в силе решение об аресте гендиректора АО "Невская мануфактура" Максима Макеева и его заместителя Алексея Михневича, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Защита фигурантов просила отменить постановления Невского суда, изменив меру пресечения на домашний арест, запрет определенных действий или другую, более мягкую, чем арест. Однако Горсуд жалобу отклонил. В СИЗО Макеев и Михневич останутся по крайней мере до 11 июня.

Напомним, Макеев и Михневич арестованы по делу по ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, повлекшее смерть человека). Их задержали после сильного пожара в Невской мануфактуре, который начался 12 апреля: его пришлось тушить несколько дней, огонь распространился на площадь в 10 тысяч квадратных метров. При тушении огня погиб пожарный Иван Белецкий.

28 апреля суд оштрафовал руководство АО "Невская мануфактура" за нарушение правил пожарной безопасности.

фото: Михаил Масленников / ЗАКС.Ру