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17:51

Дочь Шойгу рассталась с рекламной компанией, получавшей миллионы на госконтрактах

фото ЗакС политика Дочь Шойгу рассталась с рекламной компанией, получавшей миллионы на госконтрактах

Дочь главы Министерства обороны Сергея Шойгу Ксения продала принадлежащую ей рекламную компанию "Информационные технологии". О сделке предпринимательница рассказала в беседе с "Фонтанкой".

Некоторое время назад обозначенная фирма заключила серию контрактов с Ростуризмом. Невзирая на это, Шойгу расстаётся с компанией ввиду того, что она "перестала быть стартапом и стала уже понятным бизнесом".

"А контракт [c Ростуризмом], да, был. Но действительно небольшой", - пояснила Шойгу.

Обозначенные контракты с Ростуризмом "Информационные технологии" заключили в 2020-2021 годах, их сумма превышает 70 млн рублей. Согласно договору, Шойгу должна была продвигать туризм внутри страны.

Дочери министра обороны "Информационные технологии" принадлежат через компанию "Кэпитал перформ", где она является бенефициаром. Владельцем рекламной компании "Кэпитал перформ" стал в 2018 году (фирме принадлежат 50% "Информационных технологий"). Сама рекламная компания, согласно СПАРК, существует с 2013 года. Её приобретение Шойгу объясняла венчурной направленностью её бизнеса, так как "Кэпитал перформ" готовит приобретаемые активы к последующей перепродаже.

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