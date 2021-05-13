Годовой доход главы комитета финансового контроля Жукова составил 5,2 млн рублей

На сайте комитета государственного финансового контроля Петербурга 13 мая опубликовали отчет о доходах и имуществе сотрудников за 2020 год. Председатель комитета Александр Жуков за год заработал на 2,2 млн рублей больше, чем в 2019 году - 5,2 млн рублей.

Самым большим годовым доходом отличился заместитель председателя Олег Дорохин - 9,6 млн рублей. В качестве источника средств на приобретение квартиры у Дорохина и его жены указаны кредит и доход, полученный в порядке дарения, однако список недвижимости чиновника выглядит таким же, как и в прошлом году. Дорохину все еще принадлежит только квартира площадью 59 кв. м и машиноместо.

Ольга Маслова, специалист бухгалтерского учета и материального обеспечения, задекларировала доход в 2,9 млн рублей. Столько же заработала начальник отдела планирования и финансового аудита Кристина Литвина. Кроме выросшего на 286 тысяч дохода, Литвина указала в собственности две квартиры площадью 58 и 48 кв. м и машиноместо, которых не было в отчете за 2019 год. Перемены произошли и в декларации ее мужа. Он избавился от бронированного фургона DISA-29615 и Mitsubishi Pajero Sport, но приобрел KIA UM Sorento. Годовой доход мужа чиновницы снизился с 8,5 млн рублей до 1,2 млн рублей.

Начальник отдела финансового контроля Александр Толстиков тоже увеличил заработок за отчетный период в два раза, заработав за 2020 год 2,6 млн рублей. Как и в 2019 году, он владеет двумя автомобилями: отечественным ВАЗ 24 и японской Mazda CX-5. Собственного жилья у Толстикова нет. А вот доход начальника общего отдела Людмилы Трухины не изменился - по-прежнему 2,7 млн рублей.

Константин Леньков

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