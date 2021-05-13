The Insider: Семье помощника Путина Левитина принадлежит недвижимость на миллиард рублей

Родственники помощника главы государства Игоря Левитина, который ранее занимал пост главы Минтранса, владеют элитной недвижимостью в Подмосковье, чья совокупная стоимость может превышать 1 млрд рублей, утверждают журналисты The Insider.

В частности, говорится об участках и домах в коттеджном посёлке "Довиль". Издание приводит выписки из Росреестра, согласно которым владельцами как зданий, так и земли, являются Левитина Александра Леонидовна и Зверева Юлия Игоревна - племянница и дочь помощника Владимира Путина.

Площадь каждого участка - свыше 25 соток. The Insider пишет, что и виллы, и земля стоят не менее миллиарда рублей.

Кроме того, в материале также говорится, что ещё одна помощница президента Юлия Зверева является владелицей пентхауса в столичном ЖК "Протопоповский", который был возведён по индивидуальному проекту для Управления делами президента.

Добавим, днём ранее "Важные истории" писали, что, по имеющейся у них информации, Левитины контролируют активы стоимостью не менее $300 млн. Так, указали журналисты, якобы Левитину и экс-финдиректору и совладельцу "Южкузбассугля" Юрию Кушнерову принадлежит земля на Адриатическом побережье площадью около трех гектаров. В конце прошлого года власти Черногории одобрили строительства отеля на данном участке.