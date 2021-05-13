Жириновский пожаловался на "аппетиты" заммэра Сочи, которому он оплатил ужин в ресторане

Глава фракции ЛДПР в Государственной думы и лидер партии Владимир Жириновский поделился историей о том, как ему пришлось стать спонсором ужина заместителя мэра Сочи в дорогом ресторане: счёт, по словам политика, составил сто тысяч рублей, пишет "Лента.ру", ссылаясь на эфир "России 24".

Неприятное происшествие произошло с Жириновский в ходе его сочинского визита, рассказал он сам.

"Я еду в санаторий, он предлагает поужинать. Заказывает там стол - 100 тысяч рублей. А кто платить будет? Мне, чтобы я платил! Он дурак - этот заммэра?" - интересуется либерал-демократ.

При этом, добавил Жириновский, ещё одним разочарованием для него стал тот факт, что "санаторная" еда оказалась куда вкуснее ресторанной.

В свою очередь депутат от ЛДПР Юрий Напсо уточнил, что Жириновский высказался о событиях 7-летней давности, к нынешней сочинской администрации инцидент не относится. Плюс ко всему, добавил Напсо, ужин оплачивал не только высокопоставленный политик, но и он сам.

Фото: сайт ЛДПР