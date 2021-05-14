В РФ растет заболеваемость COVID-19: за сутки зафиксировали еще 9462 случая

За прошедшие сутки в РФ зарегистрировали 9462 случая заражения коронавирусной инфекцией, что заметно, более чем на 10% превышает показатели последних дней, недель и даже месяцев. За последние 24 часа скончалось 393, а сумело поправиться 9756 человек, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 3818 новых больных, в Петербурге – 739, в Подмосковье – 648. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге поправилось 1164 человек и скончалось 35.

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Бразилии, Индии и Франции.