Уличному освещению Петербурга исполнилось 300 лет

Освещению Северной столицы сегодня, 14 мая, исполняется 300 лет, отчитался петербургский глава Александр Беглов, слова которого ретранслирует пресс-служба Смольного.

Приказ о содержании уличных фонарей в мае 1721 года подписал император Пётр I.

Беглов поблагодарил за труд ветеранов отрасли и действующих работников компании "Ленсвет", которая занимается обслуживанием городского освещения.

"За 300 лет был пройден большой путь - от масляных фонарей до светодиодов. Современная система наружного освещения - одна из крупнейших не только в России, но и в мире", - сообщил Беглов.

Грамотный подход специалистов к вечернему световому оформлению города на Неве подтверждают победы в конкурсе World Travel Awards, заключил губернатор.

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