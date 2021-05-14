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12:36

В ЕР предложили учредить должности "интернет-судей" и "интернет-следователей"

фото ЗакС политика В ЕР предложили учредить должности "интернет-судей" и "интернет-следователей"

Думский парламентарий от фракции "Единая Россия", замглавы комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный полагает, что за деятельностью россиян в интернете должны следить кибер-судьи и соответствующие следователи. Соображениями на сей счёт депутат поделился в эфире радио "Говорит Москва".

Выборный отметил, что России не следует идти по пути "запрета всего", но, противореча себе, он продолжил, указав, что запреты необходимы, но только "когда это действительно угрожает формированию нашего мировоззрения".

Безопасность рунета, полагает депутат, должны бдеть "например, интернет-дружинники, интернет-дознаватели, интернет-следователи, интернет-прокуроры, интернет-судьи".

"Должны быть стимулы, которые побуждают людей к хорошему поведению. Когда государство всё время закручивает гайки во всех сферах жизни и деятельности, у человека может возрастать другое напряжение: против, против и против", - подчеркнул Выборный.

Добавим, ещё в 2016 году Лига безопасного интернета объявила о создании совместного с Первым казачьим университетом (Московский государственный университет технологий и управления имени Разумовского) соглашения о сотрудничестве в борьбе с запрещенным контентом сети. В частности, они обещали создать казачьи кибердружины ради "создания безопасного и экологичного информационного пространства".

В апреле 2018 года идею о создании "интернет-дружины" высказывал и секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Идея, впрочем, так и не получила продолжения.

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