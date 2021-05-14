Власти РФ пока не планируют ужесточать "антивирусные" меры на фоне роста числа COVID-случаев

Российские власти не намерены в ближайшее время ужесточать установленные в стране "антиковидные" меры, даже несмотря на заметный скачок в количестве новых случаев заболевания, поделились с "Интерфаксом" осведомлённые источники.
Отметим, что сегодня впервые с марта в РФ выявили более 9,4 тысяч заражённых за сутки.
"Мы фиксируем всплеск заболеваемости, однако пока о введении дополнительных ограничений речи не идет", - рассказал собеседник агентства.
Другой источник называл происходящее "тревожным симптомом", однако, по его словам, это не является "предвестником" усиления антиковидных предписаний.
"Очевидно, в сложившейся ситуации россияне должны строго соблюдать существующий масочный режим, а также более активно вакцинироваться. Россия сможет вернуться к обычной жизни только после достижения коллективного иммунитета", - подытожил осведомитель "Интерфакса".