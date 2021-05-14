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12:59

Власти РФ пока не планируют ужесточать "антивирусные" меры на фоне роста числа COVID-случаев

фото ЗакС политика Власти РФ пока не планируют ужесточать "антивирусные" меры на фоне роста числа COVID-случаев

Российские власти не намерены в ближайшее время ужесточать установленные в стране "антиковидные" меры, даже несмотря на заметный скачок в количестве новых случаев заболевания, поделились с "Интерфаксом" осведомлённые источники.

Отметим, что сегодня впервые с марта в РФ выявили более 9,4 тысяч заражённых за сутки.

"Мы фиксируем всплеск заболеваемости, однако пока о введении дополнительных ограничений речи не идет", - рассказал собеседник агентства.

Другой источник называл происходящее "тревожным симптомом", однако, по его словам, это не является "предвестником" усиления антиковидных предписаний.

"Очевидно, в сложившейся ситуации россияне должны строго соблюдать существующий масочный режим, а также более активно вакцинироваться. Россия сможет вернуться к обычной жизни только после достижения коллективного иммунитета", - подытожил осведомитель "Интерфакса".

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