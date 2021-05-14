"Атмосфера Лондона": В новосибирской ИК зэков порадовали "английскими" телефонными будками

В исправительной колонии Новосибирска №8 заключенные теперь общаются с родными и близкими, стоя в стилизованных лондонских телефонных будках: на стенах для арестантов изобразили один из главных символов Англии - башню с часами Биг-Бен, отчитались в пресс-службе управления ФСИН по региону.

Нововведение появилось в ИК "с целью сохранения и восстановления социально-полезных связей и реализации права на телефонные переговоры осуждённых".

"Для максимальной передачи атмосферы Лондона участниками художественного кружка в данном помещении выполнена иллюстрация часовой башни Вестминстерского дворца, также повсеместно известного как „Биг-Бен"", - рассказали о замысле в новосибирском УФСИН.

"Открытые медиа" напоминают, что среди всех стран Совета Европы РФ наименее остальных материально заботится о содержании заключённых. Так, в 2019 году среди 42 европейских государств в среднем на одного сидельца приходилось не менее 64 евро в день, в России же - 2,8 евро. Наиболее обеспечены арестанты Норвегии и Швейцарии, чьё содержание обходится бюджету в 300 евро.

Фото: Паблик "ГУФСИН Новосибирск" во "ВКонтакте"