Глава комфина Корабельников увеличил годовой доход до 5 млн рублей

Комитет финансов 14 мая опубликовал отчет о доходах и имуществе сотрудников за 2020 год. Глава ведомства Алексей Корабельников отчитался о доходе в 5 млн рублей, годом ранее он составлял 4,4 млн рублей. В общей совместной собственности с супругой у него квартира на 103,3 кв.м, еще в пользовании у них квартира на 66,2 кв.м. У главы комитета автомобиля нет, а его супруга владеет машиной Mercedes-Benz GLS 350 D. В 2019 году у нее был другой автомобиль - Volvo XC60. Доход супруги Корабельникова в 2020 году составил 1 млн рублей, годом ранее - 555 тысяч рублей.

Доход первого заместителя главы комитета финансов Татьяны Пигольц с 2019 года до 2020 года снизился на 1 млн рублей до 3,9 млн рублей. Список собственности не изменился: владеет она квартирой в 41,7 кв.м и квартирой 64 кв.м (доля).

Заместитель председателя ведомства Анна Смирнова отчиталась о доходе в 813 тысяч рублей. Владеет она автомобилем Porsche Cayenne, двумя квартирами в полной собственности (29,5 кв.м и 100,7 кв.м) и двумя в долях (43,7 кв.м каждая). В пользовании у чиновницы квартира на 119,6 кв.м. Супруг Смирновой задекларировал 5,77 млн рублей дохода, два земельных участка общей площадью 4,3 тысячи кв.м, жилой дом на 248 кв.м, квартиру на 119,6 кв.м, два машино-места и два автомобильных прицепа.

Как следует из биографии Смирновой на сайте комфина, до перехода в ведомство она работала в Министерстве финансов России. Однако, найти данные о ее доходах и имуществе в декларации министерства ЗАКС.Ру найти не удалось.

Замглавы Наталия Пономаренко отчиталась о доходе в 3,1 млн рублей. Список ее имущества остался неизменным: автомобиль Hyundai i40 и доли в трех квартирах на 41,7 кв.м, 41,7 кв.м и 42,3 кв.м. В пользовании у Пономаренко еще одна жилплощадь на 42,3 кв.м.

Замглавы ведомства Светлана Енилина задекларировала доход в 3 млн рублей. В списке ее имущества значится квартира на 108,5 кв.м, а в пользовании - квартира на 52,8 кв.м. Работать в комитете Енилина начала в июле 2020 года, на прошлых местах работы она за доходы 2019 года не отчитывалась.

Замглавы Лилия Фалалеева отчиталась о доходе в 3,5 млн рублей. У нее в собственности автомобили Toyota Land Cruiser 150 и Ford Fusion, а также доля в квартире на 70,9 кв.м. С 2019 года данные не изменились.

Зампредседателя Ильгиза Хафизова задерлалрировала доход в 2,79 млн рублей, годом ранее он был больше - 3,1 млн рублей. Владеет она все также квартирой на 61,9 кв.м и машиной Mercedes GLA 200.

Доход замглавы Татьяны Шаталовой в 2020 году составил 3,1 млн рублей, в 2019 - 4,75 млн рублей. Вместо Renault Logan у нее теперь Nissan Qashqai. Список недвижимого имущества Шаталовой остался неизменным: земельный участок на 800 кв.м и три квартиры.

Еще одна заместитель руководителя комитета Светлана Шустрова сообщила в документе, что ее доход составил 3,65 млн рублей. Годом ранее сумма была почти на миллион меньше, но тогда Шустрова была начальником управления прогнозирования и составления бюджета. У нее в собственности автомобиль Kia Rio, одна квартира в собственности (40,2 кв.м) и одна в доле (44,3 кв.м).

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