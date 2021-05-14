Более полумиллиона петербуржцев завершили вакцинацию от коронавируса

В разговоре по видеосвязи с вице-премьером Татьяной Голиковой, курирующей медицину, петербургский губернатор Александр Беглов впервые объявил о том, что процедуру вакцинации от коронавируса полностью успели пройти более полумиллиона горожан.

"К работе по организации прививочных пунктов активно подключается бизнес, открывая стационарные точки вакцинации в торгово-развлекательных центрах и крупных спортивных комплексах", - добавил Беглов, которого цитирует пресс-служба Смольного.

К имеющимся 134 прививочным пунктам он пообещал добавить новые, в садоводствах за чертой города, которые откроются с наступлением "горячей" фазы дачного сезона. Из действующих пунктов Беглов выделил те, что работают на спортивных объектах - в Ледовом дворце и на "Газпром арене", подчеркнув, что сделать укол в них можно независимо от проводимых матчей, в любой рабочий день. Неизрасходованный запас отечественной вакцины от COVID-19 в городе составляет более 200 тысяч доз.

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