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15:16

Более полумиллиона петербуржцев завершили вакцинацию от коронавируса

фото ЗакС политика Более полумиллиона петербуржцев завершили вакцинацию от коронавируса

В разговоре по видеосвязи с вице-премьером Татьяной Голиковой, курирующей медицину, петербургский губернатор Александр Беглов впервые объявил о том, что процедуру вакцинации от коронавируса полностью успели пройти более полумиллиона горожан.

"К работе по организации прививочных пунктов активно подключается бизнес, открывая стационарные точки вакцинации в торгово-развлекательных центрах и крупных спортивных комплексах", - добавил Беглов, которого цитирует пресс-служба Смольного.

К имеющимся 134 прививочным пунктам он пообещал добавить новые, в садоводствах за чертой города, которые откроются с наступлением "горячей" фазы дачного сезона. Из действующих пунктов Беглов выделил те, что работают на спортивных объектах - в Ледовом дворце и на "Газпром арене", подчеркнув, что сделать укол в них можно независимо от проводимых матчей, в любой рабочий день. Неизрасходованный запас отечественной вакцины от COVID-19 в городе составляет более 200 тысяч доз.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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