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15:51

Петербуржец обратился в ЕСПЧ из-за суммы компенсации за незаконное задержание

фото ЗакС политика Петербуржец обратился в ЕСПЧ из-за суммы компенсации за незаконное задержание

Петербургский активист Евгений Прокопенко, не согласный с уровнем компенсации за свое незаконное задержание в октябре 2018 года, направил жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), передает "Апология протеста". 

Задержание произошло во время народного схода в поддержку фигурантов дела "Сети"*, когда Прокопенко фиксировал происходящее на камеру, причем сотрудники правопорядка отказались объяснить причину своего поступка. Для помещения активиста Прокопенко в автозак они использовали грубую физическую силу. Три дня и две ночи до суда задержанному пришлось провести в ОВД. Впоследствии присужденный ему штраф в 20 тысяч рублей отменили, назначив компенсацию в 50 тысяч рублей за незаконное лишение свободы. 

"Заявитель убежден, что сумма присужденной компенсации нематериального ущерба, причиненного в результате виновных действий публичных властей, на внутригосударственном уровне не представляет собой адекватную и достаточную компенсацию нарушенных прав и свобод, охраняемых Конвенцией, так как указанная сумма несоизмеримо мала и даже приблизительно не достигает сумм, обычно присуждаемых Европейским Судом по правам человека в сопоставимых обстоятельствах, и не может считаться надлежащим и достаточным возмещением нарушений Конвенции", - говорится в его обращении в ЕСПЧ.

Прокопенко утверждает, что как минимум три статьи Европейской конвенции были нарушены в ходе его взаимодействия с судебно-правоохранительной машиной 28-30 октября 2018 года: право на свободу собраний и объединений, право на свободу и личную неприкосновенность и право на свободное выражение мнения.

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