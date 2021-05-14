Профессор Зубов объяснил смысл сегодняшней деятельности ПАРНАС

Сопредседатель ПАРНАС, доктор исторических наук Андрей Зубов разделил существующую в современной России оппозицию на три группы. Первая в его классификации и, по его словам, существует "на поводке" у администрации Кремля и чаще называется системной, вторая - радикальная в лице Алексея Навального и его команды. Себя и своих сторонников Зубов записывает в третью категорию, которая, впрочем, по его мнению, гораздо ближе к "навальнистам", нежели к думским партиям.

"Мы тоже боремся с этим режимом и мы главное усилие сосредотачиваем на формировании интеллектуальной альтернативы, то есть каким путем должна идти Россия после того, как она сбросит этот режим, после того, как этот режим падет по той или иной причине. Мы не в состоянии и не хотим его свергнуть, но мы готовим ту базу, с которой можно дальше развивать Россию, и сами стараемся не согнуться под этим прессингом власти, хотя нас выгоняют с работы, мешают преподаванию в университете, вытесняют из страны", - рассудил профессор в эфире "Эха Петербурга".

Несмотря на ощутимые трудности, Зубов подчеркивает, что его соратники и он сам не поддаются на давление и не уезжают. Ученый определяет свою роль как "свободный человек в несвободной стране" и не намерен от нее отступать, пока это возможно и пока в его отношении не начнутся прямые репрессии.

"Мы все к этому так или иначе готовы, потому что нынешнее состояние режима - переходное. Он настолько загнал себя в угол, что он может или стать абсолютно изолированной тиранией наподобие КНДР, или начать отступать из этого угла, принимая правила политической жизни мирового сообщества", - предрек гость эфира.

Зубов уверен, что в этом "межеумочном положении" Россия с любым президентом во главе долго находиться не сможет.

фото: Андрей Зубов / Facebook