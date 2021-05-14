В НАО произошёл прорыв нефтепровода: загрязнение добралось до реки в Коми

В Ненецком автономном округе (НАО) на Ошском месторождении произошёл прорыв на нефтепроводе: в результате ЧП из трубы в близлежащие водные объекты вылилось до 7 тонн нефти. Загрязнение уже добралось до реки Колвы в республике Коми - там экстренно проводятся работы по ликвидации последствий разлива сырья.

Глава Коми Владимир Уйба днём ранее побывал на месте происшествия, проконтролировав ход работ на реке близ города Усинска. В свою очередь руководитель НАО Юрий Бездудный оценил последствия инцидента, посетив Ошское месторождения.

Большой проблемой в локализации нефтеразлива Уйба назвал ледоход, который идёт на Колве.

Сбор нефтезагрязнённого грунта и нефтепродуктов с водной поверхности осуществляется нестандартным методом: применяются баржи, катера и свайные сооружения.

"Основная проблема - отсечь загрязнённые глыбы льда, вывезти их в своеобразную заводь, где уже работают экскаваторы и сборщики. Плюс люди прямо по реке на лодках и катерах собирают нефть, которая плывёт, прямо на лодки и дальше доставляют на берег", - цитирует Уйбу пресс-служба администрации Коми.

Ликвидацией аварии занимаются 165 человек, 32 единицы техники, включая 11 катеров и лодок и пять барж.

Уйба предположил, что на работы может уйти "недели две, а то и три".