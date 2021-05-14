МО №72 продает муниципальный автомобиль, доставшийся от прошлого совета

Муниципальное образование №72 выставило на продажу автомобиль Hyundai H1, сообщили в социальных сетях муниципалитета. Продают минивэн на на единой торговой площадке в формате аукциона - начальная цена составляет 700 тысяч рублей.

Автомобиль - восьмиместный минивэн 2012 года выпуска. Коробка передач у машины автоматическая, пробег - 283,85 тысяч км.

Глава муниципалитета Павел Швец в группе округа пояснил, что причина продажи - отсутствие необходимости в автомобиле. Откуда такой большой пробег, Швец, по его словам, не знает.

"Естественно, никакого водителя в штате у нас теперь нет, все поездки связаны с работой. Но не смотря на это мы считаем, что небольшому муниципалитету не нужен собственный автомобиль. Это большие расходы (машина не на гарантии и ей постоянно требуется дорогостоящий ремонт) и большие риски (машина такого года уже не страхуется по КАСКО). Поэтому мы решили машину продать", - написал глава МО.

По данным округа, автомобиль остался на балансе от прошлого состава совета муниципального образования. За 2019 год, когда действовал прошлый совет, расходы на автомобиль составили 1,276 млн рублей, в 2020 году новый состав муниципалитета сократил траты до 135 тысяч рублей, заявил Швец.

Об автомобиле новый состав совета муниципальных депутатов узнал через два месяца после избрания. Тогда Швец рассказал, что каждый сезон для автомобиля покупали новый комплект шин, а старый "списывали". Также водителю за счет муниципалитета приобрели Iphone 7, сообщил глава МО.

Отметим, регулярно муниципальные образования Петербурга приобретают автомобили для служебного пользования. В частности, 14 мая МО "Юнтолово" решило купить машину за 1,7 млн рублей.

София Саттарова / фото группы "Муниципальное образование № 72" "ВКонтакте"

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