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18:58

Греция разрешила въезжать в страну неограниченному количеству россиян

фото ЗакС политика Греция разрешила въезжать в страну неограниченному количеству россиян

Греческое правительство одобрило въезд в страну для неограниченного количества граждан России, информирует ТАСС.

Начиная с сегодняшнего дня в Греции снимается запрет на внутрирегиональные перемещения, в том числе разрешается помещение островов.

Премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил о намерении властей в кратчайшие сроки вакцинировать от COVID-19 всех островных жителей: для этих целей учредят мобильные прививочные бригады.

"Местные жители и иностранные путешественники старше пяти лет будут обязаны при поездке на острова, за исключением Лефкады, Саламина и Эвии, по воздуху или по морю иметь при себе документ, подтверждающий их антиковидный статус", - пояснили в Ассоциации туроператоров России.

В качестве подтверждающих документов на въезде в Грецию могут быть предоставлены: сертификат вакцинации от COVID-19 (через 14 дней после второй прививки, в том числе "Спутником V"), ПЦР-тест на коронавирус, экспресс-тест на антигены или самотестирование, справка о перенесённой коронавирусной инфекции, если с момента выздоровления прошло от двух до девяти месяцев.

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