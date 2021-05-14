В комздраве не ждут ухудшения ситуации с COVID-19 из-за европейских болельщиков

Появление в Петербурге на время проведения чемпионата Европы по футболу большого числа зарубежных гостей не испортит эпидемическую статистику в городе, полагает глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. В защиту своей точки зрения он привел несколько соображений.

"До чемпионата Европы еще достаточно много времени, Роспотребнадзор и другие надзорные органы ситуацию отслеживают. Понятно, что то количество болельщиков, которое приедет в Санкт-Петербург, оно никак на эпидобстановку и на нагрузку системы здравоохранения не повлияет, потому что в любом случае это не больше, чем несколько десятков тысяч", - цитирует чиновника ТАСС.

Напомним, что Петербург примет семь матчей: шесть - группового этапа (с 12 по 23 июня) и один - четвертьфинальный (2 июля). "Газпром-Арена" на Крестовском острове, согласно утвержденным правилам для перенесенного на год Евро-2020, должна будет вместить не более 34 тысяч болельщиков на каждую игру (50% от общей вместимости стадиона).