Семья чиновника из Кронштадтского района за год заработала 156 млн рублей

Сотрудники администрации Кронштадтского района тоже опубликовали декларации о доходах и имуществе своих сотрудников на сайте администрации Петербурга 14 мая. Доходы главы администрации Олега Довганюка с 2019 выросли лишь на 200 тысяч, в 2020 году он заработал 3,2 млн рублей. Зато его супруга увеличила годовой заработок на полмиллиона рублей и отчиталась о 1,3 млн рублях. Данные о недвижимости и транспортных средствах с предыдущего отчета не изменились.

Больше всех за 2020 год заработала ведущий специалист общего отдела Нина Чурсина - 4,4 млн рублей, в четыре раза больше, чем в 2019 году. За отчетный год Чурсина вместе с мужем смогли обзавестись новой квартирой. Вероятно, для этого пришлось продать одну из квартир чиновницы, площадью 36 кв. м. Кроме того, за Чурсиной остался земельный участок площадью 1,5 тысячи кв. м и квартира 63,4 кв. м.

Заместитель главы Максим Петров за 2020 год заработал больше своего начальника - 3,4 млн рублей. Собственной недвижимости у семьи замглавы нет. В пользовании указана квартира площадью 33 кв. м и воинская часть, для которой указание площади "не предусмотрено". Другой заместитель, Олег Кадомцев отчитался о доходе в 2,4 млн рублей, что всего на 200 тысяч больше, чем в 2019 году. Вместе с женой он имеет шесть объектов недвижимости: два земельных участка (2,2 тысячи кв. м), две квартиры (127 кв. м), жилой дом (187 кв. м) и гараж. Единственный автомобиль - Mercedes-Benz GLE 300 d 4 MATIC. До него Кадомцев водил Cadillac 166 GMT (SRX).

Некоторые сотрудники местной администрации могут похвастаться очень предприимчивыми родственниками. Например, начальник отдела экономического развития Виталий Мамон, жена которого задекларировала доход в 154 млн рублей. В прошлом Мамон - предприниматель, который успел побывать руководителем трех фирм и учредителем шести компаний. Сам Мамон за 2020 год заработал 1,3 млн рублей. У главного специалиста сектора информатизации и связи Владимира Рослякова двое несовершеннолетних детей задекларировали доход в сумме вдвое больше, чем заработок их отца. Каждый из них заработал в 2020 году по 1,5 млн рублей. Судя по декларациям, сделок с недвижимостью они не совершали. Росляков за 2020 год заработал 1,3 млн рублей - это на 300 тысяч меньше, чем в 2019 году.

Константин Леньков