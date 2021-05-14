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19:59

Семья чиновника из Кронштадтского района за год заработала 156 млн рублей

фото ЗакС политика Семья чиновника из Кронштадтского района за год заработала 156 млн рублей

Сотрудники администрации Кронштадтского района тоже опубликовали декларации о доходах и имуществе своих сотрудников на сайте администрации Петербурга 14 мая. Доходы главы администрации Олега Довганюка с 2019 выросли лишь на 200 тысяч, в 2020 году он заработал 3,2 млн рублей. Зато его супруга увеличила годовой заработок на полмиллиона рублей и отчиталась о 1,3 млн рублях. Данные о недвижимости и транспортных средствах с предыдущего отчета не изменились. 

Больше всех за 2020 год заработала ведущий специалист общего отдела Нина Чурсина - 4,4 млн рублей, в четыре раза больше, чем в 2019 году. За отчетный год Чурсина вместе с мужем смогли обзавестись новой квартирой. Вероятно, для этого пришлось продать одну из квартир чиновницы, площадью 36 кв. м. Кроме того, за Чурсиной остался земельный участок площадью 1,5 тысячи кв. м и квартира 63,4 кв. м. 

Заместитель главы Максим Петров за 2020 год заработал больше своего начальника - 3,4 млн рублей. Собственной недвижимости у семьи замглавы нет. В пользовании указана квартира площадью 33 кв. м и воинская часть, для которой указание площади "не предусмотрено". Другой заместитель, Олег Кадомцев отчитался о доходе в 2,4 млн рублей, что всего на 200 тысяч больше, чем в 2019 году. Вместе с женой он имеет шесть объектов недвижимости: два земельных участка (2,2 тысячи кв. м), две квартиры (127 кв. м), жилой дом (187 кв. м) и гараж. Единственный автомобиль - Mercedes-Benz GLE 300 d 4 MATIC. До него Кадомцев водил Cadillac 166 GMT (SRX).

Некоторые сотрудники местной администрации могут похвастаться очень предприимчивыми родственниками. Например, начальник отдела экономического развития Виталий Мамон, жена которого задекларировала доход в 154 млн рублей. В прошлом Мамон - предприниматель, который успел побывать руководителем трех фирм и учредителем шести компаний. Сам Мамон за 2020 год заработал 1,3 млн рублей. У главного специалиста сектора информатизации и связи Владимира Рослякова двое несовершеннолетних детей задекларировали доход в сумме вдвое больше, чем заработок их отца. Каждый из них заработал в 2020 году по 1,5 млн рублей. Судя по декларациям, сделок с недвижимостью они не совершали. Росляков за 2020 год заработал 1,3 млн рублей - это на 300 тысяч меньше, чем в 2019 году. 

Константин Леньков

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