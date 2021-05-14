В МО "Горелово" в третий раз попробуют лишить полномочий депутата Лебедеву

Депутаты муниципального образования "Горелово" 14 мая получили уведомление о проведении очередного заседания совета. В повестке дня снова оказался вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Юлии Лебедевой. Этот вопрос уже рассматривали 30 апреля и 11 мая, тогда результат голосований не позволил лишить Лебедеву мандата. Новое заседание назначено на 18 мая.

Председатель муниципального совета Дмитрий Иванов рассказал ЗАКС.Ру, что заставило его вновь вернуться к рассмотрению этого вопроса. Он утверждает, что решение не было принято, несмотря на то, что Иванов лично сообщил об обратном на заседании 11 мая.

- Я не могу отправить губернатору "ничто". Либо за, либо против. Поэтому сегодня я решил еще раз провести очередное заседание. Что я должен ему [губернатору] написать? Что я ничего не принял? Я еще раз буду назначать заседания до тех пор, пока у меня есть время, - рассказал Иванов.

Сама Лебедева в разговоре с ЗАКС.Ру призналась, что не понимает, в чем причина такой настойчивости Иванова. Она убеждена, что решение по данному вопросу уже было принято, и возвращаться к нему не имеет смысла.

Иванов также сообщил, что планирует подать иск о защите чести и достоинства на Лебедеву, за то, что она его якобы оскорбила во время заседания 11 мая.

- Обвинила меня в превышении полномочий, я сегодня еще несколько раз пересмотрел запись. Я буду оспаривать ее высказывания в суде. Я постараюсь доказать, что я был прав. Я оскорблен! - поделился Иванов.

Губернатор Петербурга Александр Беглов направил в МО "Горелово" обращение с требованием рассмотреть вопрос о лишении депутата Лебедевой статуса депутата. Причиной обращения стали якобы найденные ошибки в декларации мундепа. Совет "Горелово" уже дважды проводил голосование. Оба раза закончились одинаково: пятеро депутатов выступили за досрочное прекращение полномочий, другие пять - против.

Константин Леньков

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